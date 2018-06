New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die indonesische Regierung aufgefordert, die Hinrichtung von zehn wegen Drogenhandels zum Tode verurteilten Häftlingen zu unterlassen. Ban rufe die indonesische Regierung auf, die zehn Todeskandidaten nicht hinzurichten, hieß es in einer am Samstag in New York veröffentlichten Erklärung. Bei den Todeskandidaten handelt es sich um einen Indonesier und neun Ausländer aus Australien, Brasilien, Frankreich, Nigeria und den Philippinen. Bis auf den Franzosen Serge Atlaoui wurden am Samstag alle über ihre bevorstehende Hinrichtung informiert.

