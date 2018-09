Iqaluit (AFP) Die Mitgliedstaaten des Arktik-Rates haben am Freitag (Ortszeit) ihre Beratungen über den Klimawandel aufgenommen. An dem Gipfel in Iqaluit auf der Insel Baffin im Nordosten Kanadas nahmen Vertreter der USA, Russlands, Kanadas, Dänemarks, Finnlands, Norwegens, Islands und Schwedens teil. Der Klimawandel sei eine der größten Herausforderungen überhaupt, sagte US-Außenminister John Kerry. "Wir tun die notwendigen Schritte, um uns auf den Klimawandel vorzubereiten, aber wir teilen auch eine Verantwortung, um alles uns Mögliche zu tun, um die Erwärmung zu verlangsamen", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.