Kathmandu (AFP) Inmitten schwerer Nachbeben ist in Nepal die internationale Hilfe für die Opfer des verheerenden Erdbebens vom Samstag angelaufen. Aus Deutschland brachen am Sonntagmittag 52 Experten für die Bergung von Verschütteten auf, China entsandte 62 Spezialisten mit Spürhunden nach Nepal. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach Überlebenden, in überfüllten Krankenhäusern wurden Verletzte versorgt. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mehr als 2500.

