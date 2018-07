New York (SID) - Ohne den deutschen Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer (23) haben die Washington Capitals im Play-off-Achtelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL den Ausgleich kassiert. Washington verlor mit 1:3 bei den New York Islanders, in der Best-of-seven-Serie steht es 3:3. Damit entscheidet es sich am Montag in Spiel sieben, welches der beiden Teams ins Viertelfinale einzieht.

Grubauer, der in Spiel zwei der Serie zum Einsatz gekommen war, saß erneut nur auf der Bank.

Derweil nutzten die Calgary Flames und die Chicago Blackhawks ihre zweiten "Matchbälle". Die Flames gewannen Spiel sechs der Serie gegen die Vancouver Canucks mit 7:4, die Blackhawks setzten sich gegen die Nashville Predators mit 4:3 durch. Beide Serien endeten damit mit 4:2.

Die Detroit Red Wings erspielten sich ihren ersten Achtelfinal-"Matchball". Das Team aus dem US-Staat Michigan feierte einen 4:0-Sieg bei Tampa Bay Lightning und ging damit 3:2 in Führung.