Calgary (SID) - Der deutsche Gruppengegner Kanada kann bei der Eishockey-WM in Tschechien auf Superstar Sidney Crosby bauen. Zwei Tage nach dem Achtelfinal-Aus seines NHL-Klubs Pittsburgh Penguins berief Kanadas General Manager Jim Nill den 27-Jährigen am Sonntag ins Aufgebot für die Titelkämpfe in Prag.

Crosby, in Pittsburgh Teamkollege der deutschen Nationalspieler Christian Ehrhoff und Thomas Greiss, wird damit zum siebten Mal bei einem internationalen Wettbewerb für sein Land im Einsatz sein. Zuletzt führte er die Kanadier 2014 als Kapitän zum Olympiasieg von Sotschi.

Der WM-Triumph ist nach den Olympischen Spielen und dem Stanley Cup der einzige große Titel der Crosby noch fehlt. Mit einem Erfolg in Tschechien könnte er in den sogenannten Triple-Gold-Club des Eishockey-Weltverbandes IIHF aufsteigen.

Kanada trifft bei der WM am 1. Mai zunächst auf Lettland. Zwei Tage später steht das Duell mit Deutschland an. Kanadas weitere Gegner in der Gruppe A sind Österreich, Frankreich, Schweden, Tschechien und die Schweiz.