Hamburg (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (30) hat seine Vertragsverlängerung bei Mercedes für die nächsten Tage angekündigt. "Wir sind kurz vor der Unterschrift, ich will es vor dem nächsten Rennen in Barcelona erledigt haben", sagte Hamilton in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Der Grand Prix von Spanien wird am 10. Mai gestartet. Hamilton fährt als Nachfolger von Michael Schumacher seit 2013 für die Silberpfeile und hatte im Vorjahr nach 2008 seinen zweiten WM-Titel gewonnen.

Hamilton und Mercedes verhandeln seit Wochen über einen neuen Vertrag und sind sich inzwischen grundsätzlich über eine weitere Zusammenarbeit einig. Über erfolgsabhängige Bonuszahlungen könnte Hamilton nach Informationen der BBC künftig bis zu 37 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Sein Teamrivale Nico Rosberg (29) hatte seinen Vertrag bereits im Vorjahr um drei Jahre verlängert.

Einen Wechsel zu Ferrari, dem neuen Team des Heppenheimers Sebastian Vettel, will Hamilton trotz der treue zu Mercedes aber nicht kategorisch ausschließen. "Ich und Ferrari? Man soll niemals nie sagen, das habe ich in meinem Leben nie gemacht", sagte der Brite: "Aber ich wäre sehr glücklich, mit Mercedes bis zum Ende meiner Karriere zu fahren."