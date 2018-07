Schirmeck (AFP) Zum Gedenken an die NS-Opfer im Zweiten Weltkrieg sind der französische Präsident François Hollande und hohe Vertreter der Europäischen Union am Sonntag im ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass eingetroffen. Hollande begrüßte am Nachmittag den deutschen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz (SPD), den polnischen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und die lettische Regierungschefin Laimdota Straujuma, deren Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat. Der Europarat mit seinen 47 Mitgliedsländern war durch dessen Generalsekretär Thorbjörn Jagland vertreten.

