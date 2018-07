Mönchengladbach (dpa) - Mönchengladbach hat dem FC Bayern München vorzeitig die 25. deutsche Fußball-Meisterschaft beschert. Die Gladbacher spielten am Abend zum Abschluss des 30. Spieltages 1:0 Wolfsburg. Die waren vorher zweiter in der Tabelle. Max Kruse erzielte in der 90. Minute den entscheidenden Treffer. Durch die Niederlage haben die Niedersachsen bei noch vier Spieltagen nun uneinholbare 15 Punkte Rückstand auf den Rekordchampion aus München.

