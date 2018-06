Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im Kampf um die Europa League für den Rest der Saison auf Marco Höger verzichten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt beim 0:2 bei Mainz 05 am Freitagabend einen Teilriss des Außenbandes am linken Knöchel und wird den Königsblauen an den verbleibenden vier Bundesliga-Spieltagen nicht zur Verfügung stehen. Das teilten die Schalker am Sonntag mit.

Höger selbst hatte sich zuvor via Facebook gemeldet und von einem Syndesmoseriss gesprochen. Die Syndesmose "hat es erwischt, leider kann ich der Mannschaft nicht mehr helfen in dieser Saison", hatte Höger, der in der 13. Minute ausgewechselt wurde, geschrieben.

Die als Champions-League-Anwärter in die Saison gestarteten Gelsenkirchener haben von den letzten zehn Bundesligapartien nur eine gewonnen und in den letzten fünf Spielen lediglich ein Tor erzielt. Dennoch liegt Schalke immer noch auf Platz fünf und besitzt gute Aussichten auf die Europa-League-Teilnahme.