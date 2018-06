München (SID) - Jörg Schmadtke ist von einer positiven Entwicklung des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga überzeugt. "Köln kann eine Wucht entwickeln, dass man in drei, vier Jahren über mehr als Platz 10 nachdenken kann", sagte der Geschäftsführer Sport des Aufsteigers am Sonntag im Doppelpass von Sport1.

Einen Tag nach dem 1:1 der Geißböcke im rheinischen Derby gegen Bayer Leverkusen ist sich Schmadtke relativ sicher, dass Köln die Klasse hält. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächste Saison auch Bundesliga spielen, ist sehr hoch ist", sagte der 51-Jährige angesichts von 35 Punkten auf der Habenseite vor den ausstehenden vier Saisonspielen.

Angesprochen auf mögliche Wechselambitionen von U21-Torwart Timo Horn sagte Schmadtke: "Ich kann das nicht ausschließen, dass das irgendwann mal passiert. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das in absehbarer Zeit oder kurzfristig passiert. Es liegt kein Angebot vor."