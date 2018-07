Washington (AFP) Nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal mit fast 1200 Toten steht der Internationale Währungsfonds (IWF) bereit für eine schnelle Evaluierung des Finanzbedarfs des Landes. Ein Expertenteam könne so schnell wie möglich nach Nepal reisen, um der Regierung bei der Einschätzung der makroökonomischen Lage und ihres Finanzbedarfs zu helfen, erklärte IWF-Chefin Christine Lagarde am Samstag (Ortszeit) in Washington.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.