Berlin (dpa) - Koalitionsgipfel im Kanzleramt: Die Spitzen von Union und SPD wollen heute Abend den Streit um die Bürokratielasten beim Mindestlohn lösen. Am Mindestlohn selbst von 8,50 Euro will man aber nicht rütteln. Ein wichtiges Thema ist auch die Zukunft des Solidaritätsbeitrags. Die Union will eine stufenweise Abschaffung des "Soli" bis 2029, die SPD sperrt sich bisher dagegen. Ein weiteres Thema des Treffens soll auch der Umgang mit den steigenden Flüchtlingszahlen sein und die Verteilung der Kosten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.