Hebron (AFP) Die Spannungen in den israelisch besetzten Palästinensergebieten haben sich am Wochenende einmal mehr in Gewalt entladen: Sicherheitskräfte erschossen zwei Palästinenser, die nach israelischen Angaben mit Messern auf Polizisten losgingen. Ein 20-jähriger Angreifer verletzte am Samstag im Westjordanland einen Grenzpolizisten und wurde daraufhin erschossen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Kurz zuvor wurde in Ost-Jerusalem ein 17-jähriger Palästinenser erschossen.

