Mount Everest (AFP) Mehrere Hubschrauber sind am Sonntag am Basiscamp des Mount Everest gelandet, um durch eine Lawine verletzte Menschen zu bergen. Sechs Helikopter erreichten das Lager am Sonntag, nachdem sich die Wetterbedingungen gebessert hatten, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Am Basislager kamen nach neuen Angaben mindestens 14 Menschen ums Leben, als ein Erdbeben der Stärke 7,8 Nepal am Samstag erschütterte und die Lawine auslöste. Das sagte ein Sprecher der Tourismusbehörde.

