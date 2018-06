Kathmandu (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal ist die Zahl der Todesopfer in der gesamten Region auf mehr als 2000 gestiegen. Wie die Polizei in Kathmandu am Sonntag mitteilte, wurden in Nepal inzwischen 1953 Tote registriert. In Indien kamen nach offiziellen Angaben mindestens 53 Menschen ums Leben. 17 weitere Tote gab es laut Berichten chinesischer Staatsmedien in Tibet. Das Beben der Stärke 7,8 hatte Nepal und Teile Nordindiens am Samstag zur Mittagszeit erschüttert und schwere Zerstörungen angerichtet.

