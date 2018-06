Moskau (AFP) Russland hält sich nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin an die internationalen "Spielregeln". "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir keine Spielregeln verletzen", sagte Putin in einem ihm gewidmeten Dokumentarfilm, den der staatliche russische Fernsehsender Rossija 1 am Sonntagabend ausstrahlte. Mit "Spielregeln" meine er vor allem das internationale Recht und die UN-Charta "und alles, was damit zusammenhängt". "Das betrifft unsere Beziehungen zur Ukraine", fügte Putin in dem Film mit dem Titel "Präsident" hinzu.

