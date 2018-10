Groß-Gerau (SID) - Der 20 Jahre alte Groß-Gerauer Simon Albrecht ist der schnellste Inline-Speedskater der Welt. Beim Europacup auf seiner Hausbahn in Groß-Gerau stellte der Junioren-Weltmeister in seiner ersten Senioren-Saison in 23,243 Sekunden eine Weltjahresbestzeit über 300 m auf und unterbot den offiziellen Weltrekord von 23,896 Sekunden deutlich.

Diese Zeit hatte der Kolumbianer Andres Felipe Munoz am 23. August 2013 bei der Weltmeisterschaft in Ostende (Belgien) erzielt. Munoz unterbot in Groß-Gerau als Vierter in 23,423 Sekunden ebenfalls seine eigene Weltrekordzeit. Weltrekorde können im Inline-Speedskating nur bei Weltmeisterschaften aufgestellt werden.

Die Gesamtwertung im Mehrkampf gewann bei den Damen die Niederländerin Manon Kaminga vor den deutschen Ex-Weltmeisterinnen Mareike Thum (Darmstadt) und Sabine Berg (Gera). Bei den Herren wiederholte Bart Swings aus Belgien seinen Vorjahressieg.