Johannesburg (AFP) Unbekannte haben in Südafrika die Gedenkstätte der im 19. Jahrhundert als "Hottentotten-Venus" verspotteten Saartjie Baartman vom Volk der Khoisan geschändet. "Die Gedenktafel wurde mit weißer Farbe beschmiert", sagte Polizeisprecherin Gerda Swart am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Anwohner habe eine Gruppe von Leuten am Tatort in Hankey in der Provinz Ostkap bemerkt und die Polizei verständigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.