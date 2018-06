Kathmandu (AFP) Nach dem Erdbeben in Nepal ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 1800 gestiegen. Wie die Regierung in Kathmandu am Sonntag mitteilte, wurden inzwischen 1805 Tote sowie mindestens 4718 Verletzte registriert. Das Beben der Stärke 7,8 hatte den Himalaya-Staat und Teile Indiens am Samstag erschüttert und schwere Zerstörungen angerichtet.

