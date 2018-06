Nikosia (AFP) In der Türkischen Republik Nordzypern haben die Wähler am Sonntag in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten entschieden. Bei der ersten Wahlrunde im nur von der Türkei anerkannten Nordteil der Insel vor einer Woche hatte keiner der sieben Kandidaten die nötige Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen erzielt. In der Stichwahl standen sich nun der bisherige Amtsinhaber Dervis Eroglu und der ehemalige Bürgermeister von Nikosia, Mustafa Akinci, gegenüber.

