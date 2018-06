Taipeh (dpa) - Nach einem Brand durch einen defekten Transformator ist ein Reaktorblock eines Kernkraftwerkes im Süden Taiwans abgeschaltet werden. Das Feuer außerhalb des nuklearen Bereichs des Atommeilers in Pingtung sei innerhalb weniger Minuten gelöscht worden, berichtete der Betreiber. Es sei keine Radioaktivität ausgetreten. Auch sei der andere Reaktorblock normal in Betrieb geblieben. Es war der zweite Zwischenfall dieser Art in zwei Jahren in dem Kraftwerk, berichtete die Nachrichtenagentur CNA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.