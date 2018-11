Berlin (AFP) Im Nervenkrieg um Griechenlands Finanzprobleme hat der Sprecher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Regierung in Athen eindringlich aufgefordert, von der Eurogruppe dringlichst erwartete Reformvorschläge rasch vorzulegen. "Wir warten auf Vorschläge, wir warten seit Wochen", sagte der Sprecher am Montag in Berlin. "Das ist einigermaßen frustrierend." Es gebe nach wie vor "zu wenig Substanz" in den Gesprächen Athens mit den Geldgeber-Institutionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.