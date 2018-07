Düsseldorf (AFP) Der radikale Umbau von Deutschlands größtem Energieunternehmen Eon nimmt Formen an. Wie bereits angekündigt, lagert Eon die konventionelle Energiegewinnung aus Atom, Kohle und Gas zum 1. Januar 2016 in eine neue Gesellschaft aus; diese wird Uniper heißen, kündigte das Unternehmen am Montag an. Uniper stehe für "Unique Performance" und damit für "einzigartige Leistungsfähigkeit" und hohe Kompetenz. Ein langjähriger Mitarbeiter habe den Namen vorgeschlagen, er habe sich unter anfangs 3000 Vorschlägen durchgesetzt. "Unter dieser neuen Marke wird es gelingen, Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter für unser neues Unternehmen zu gewinnen und ihm Gestalt zu geben", erklärte Eon-Chef Johannes Teyssen.

