Bonn (AFP) In Deutschland werden immer weniger ADHS-Medikamente verordnet. Der Verbrauch von Methylphenidat, besser bekannt unter dem Handelsnamen Ritalin, ist im vergangenen Jahr um fünf Prozent auf 1716 Kilogramm gesunken, wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Montag in Bonn mitteilte. 2013 wurden noch 1803 Kilogramm Methylphenidat verordnet, das vor allem zur Behandlung der sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung - kurz ADHS - eingesetzt wird.

