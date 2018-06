Bonn (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal kommt weitere Hilfe aus Deutschland. Am Montag trafen rund ein Dutzend Experten des Technischen Hilfswerks (THW) in Kathmandu ein, wie ein THW-Sprecher in Bonn sagte. Sie sollen zunächst die Lage vor Ort erkunden und geeignete Standorte für zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen finden. Dadurch sollen rund 30.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt werden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.