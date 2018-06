Berlin (AFP) Der neue griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos will sich nach einem Bericht von "Spiegel Online" mit Bundespräsident Joachim Gauck treffen und dabei auch über die Forderungen seines Landes nach Reparationen für NS-Unrecht sprechen. "Ich werde so bald wie möglich Deutschland besuchen", sagte Pavlopoulos dem Portal. Er sicherte demnach auch zu, Griechenland werde so bald wie möglich alle Schulden zurückzahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.