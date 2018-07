Hannover (AFP) Als Lehre aus den Überschwemmungen von Elbe und Donau vor zwei Jahren sollen die größten Flüsse in Deutschland mehr Platz bekommen. "Zum einen geht es um Deichrückverlegungen", sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) der "Neuen Presse" aus Hannover laut Vorabmeldung vom Montag. "Zum anderen schaffen wir Polder, also Flächen, die im Notfall gesteuert überflutet werden können." So sollten die fünf größten Flüsse mit länderübergreifender Bedeutung - also Rhein, Donau, Elbe, Oder und Weser - rund 20.000 Hektar zusätzlichen Raum bekommen.

