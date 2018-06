Berlin (AFP) Angesichts wachsender Kritik der Euro-Partner will der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras nach Medienberichten Mitte der Woche neue Reformvorschläge unterbreiten. Wie die "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe) berichtete, rückt Tsipras unter anderem vorläufig von dem Plan ab, den Mindestlohn zu erhöhen. Die Bundesregierung kritisierte am Montag erneut fehlende Fortschritte in den Verhandlungen mit Athen und schloss ein Sondertreffen der Eurogruppe diese Woche aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.