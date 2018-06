Frankfurt/Main (AFP) Der Bergsteiger Reinhold Messner hat davor gewarnt, dass nach dem Erdbeben in Nepal das Schicksal der Bergsteiger am Himalaya die Not der Bevölkerung vor Ort in den Hintergrund drängen könnte. In erster Linie müsse den Menschen in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu geholfen werden, sagte Messner am Montag im Sender HR-Info. Allein dort gebe es Tausende Tote.

