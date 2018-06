Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat nach dem Spitzentreffen der großen Koalition Änderungen beim Mindestlohn vorerst ausgeschlossen. "Tatsächlich läuft die Einführung des Mindestlohns in Deutschland sehr gut", sagte Nahles am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Das Geld komme "da an, wo es verdient wird". Und es gebe auch keine "negativen Wirkungen auf den Arbeitsmarkt".

