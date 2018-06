Berlin (AFP) Die Spitzen der Koalition haben den Streit um den Mindestlohn vertagt. Die Partei- und Fraktionschefs gingen nach intensiven Beratungen über das Thema in der Nacht zu Montag ohne eine Einigung auseinander, wie es in Koalitionskreisen in Berlin hieß. Die Union konnte sich demnach mit ihrer Forderung nach Erleichterungen für Unternehmen bei einigen Vorschriften des neuen Gesetzes nicht gegen die SPD durchsetzen.

