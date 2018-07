Düsseldorf (AFP) Gut die Hälfte der Fachkräfte in Deutschland würden für einen neuen Job grundsätzlich den Wohnort wechseln. In einer Umfrage im Auftrag der Online-Jobbörse Stepstone zeigten 56 Prozent der befragten Fachkräfte diese Bereitschaft, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zehn Prozent wären demnach auf jeden Fall zum Umzug bereit, weitere zehn Prozent würden zwar eine Anstellung in einer anderen Region annehmen, aber am Wochenende zurück zum bisherigen Wohnort pendeln. 36 Prozent gaben an, für sie sei der Umzug vom Standort des Arbeitsplatzes abhängig.

