Frankfurt/Main (AFP) Im Koalitionsstreit um die künftige Klima- und Kohlepolitik geht die Union einem Zeitungsbericht zufolge auf Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zu. Die Fraktion habe Gabriel angeboten, in der nächsten Woche die Energiegespräche wiederaufzunehmen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Montag unter Berufung auf einen entsprechenden Brief. Das Schreiben haben demnach auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Michael Fuchs (CDU) und Georg Nüsslein (CSU) unterschrieben.

