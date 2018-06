Buffalo (SID) - Die deutsche Sledge-Hockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft gestartet. In Buffalo/New York musste sich das Team des ehemaligen Eishockey-Nationalspielers Andreas Pokorny Europameister Italien 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) geschlagen geben. Am Dienstag (1.45 Uhr/sportdeutschland.tv) geht es mit dem zweiten Gruppenspiel gegen den klar favorisierten Paralympics-Sieger USA weiter.

Im Harborcenter erzielte Andrea Macri in der 14. Minute den Siegtreffer für die Italiener. Nach dem USA-Spiel geht es für B-Weltmeister Deutschland in der Gruppe B noch gegen Russland (Mittwoch/16.15 Uhr).

Sledge Hockey, quasi das Eishockey des Behindertensports, wird vor allem von Personen mit Einschränkungen der unteren Gliedmaßen gespielt. Die Athleten sitzen auf einem kleinen Schlitten, sie bewegen sich mit Hilfe zweier Mini-Schläger fort, deren Enden mit Spikes besetzt sind. Gespielt wird in Dritteln zu je 15 Minuten.