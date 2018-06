Kathmandu (dpa) - Zahlreiche Staaten und Organisationen haben nach dem schweren Erdbeben im Himalaya Helfer nach Nepal geschickt. Auch aus Deutschland sollen heute weitere Hilfsflüge starten. Die EU

versprach Nepal drei Millionen Euro Soforthilfe. Bislang wurden in der Erdbebenregion mehr als 2500 Todesopfer gezählt, die meisten von ihnen in Nepal. Vor allem dort gibt es große Zerstörungen. Leichen stapelten sich vor Krankenhäusern, ganze Bergdörfer wurden zerstört, am Mount Everest töteten Lawinen mehrere Bergsteiger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.