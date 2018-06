Bochum (SID) - Stürmer Stanislav Sestak vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum hat sich eine Verletzung am Außenmeniskus zugezogen und muss operiert werden. Das ergab eine Untersuchung am Montagvormittag, nachdem Sestak in den letzten Wochen immer wieder mit Schmerzen im Knie zu kämpfen gehabt hatte. Der Slowake fehlt dem derzeit 13. der 2. Liga damit im Saisonendspurt.