Berlin (dpa) - 40 Tage vor dem Finale der Fußball-Königsklasse beginnt heute der Champions-League-Countdown in Berlin. UEFA-Präsident Michel Platini überreicht dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller im Roten Rathaus die begehrte Trophäe. Am 6. Juni findet das Endspiel erstmals im Olympiastadion statt. Bereits am 14. Mai kommt es zum Frauen-Finale im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark mit dem 1. FFC Frankfurt. Gegner ist Paris St. Germain. Vom 2. bis 8. Mai können die Pokale für beide Wettbewerbe im Berliner Rathaus besichtigt werden.

