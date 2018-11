Turin (SID) - Nach den Krawallen beim italienischen Fußball-Derby zwischen dem FC und Juventus Turin ist der Verkauf von Karten in Hinblick auf das Spiel Sampdoria Genua gegen Juve am kommenden Samstag ausgesetzt worden. Der Beschluss wurde von der Polizei von Genua aus Sicherheitsgründen ergriffen.

Auch Karten für das am Mittwoch geplante Duell US Palermo-FC Turin werden derzeit nicht mehr verkauft. Erwartet werden Strafen gegen die beiden Klubs nach den Ausschreitungen am Sonntagnachmittag. Dabei war unter anderem ein Feuerwerkskörper explodiert, der 12 Personen verletzte.