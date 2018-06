Berlin (dpa) - Die Bundesregierung sieht in der neuen Spionage-Affäre um den Bundesnachrichtendienst derzeit keine Notwendigkeit für personelle Konsequenzen. Diese Frage stelle sich momentan nicht, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz. Zunächst stehe die Aufklärung des Sachverhalts im Vordergrund. In der Spionage-Affäre um den BND und den US-Geheimdienst NSA erhob die Opposition schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält Kanzlerin Angela Merkel eine Verschleierungstaktik vor. Entsprechend äußerte er sich in der "Passauer Neuen Presse".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.