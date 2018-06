Tokio (AFP) Japan ist erneut ein wenig größer geworden: In einer abgelegenen Region der Insel Hokkaido ist ein 300 Meter langes und 40 Meter breites Stück Meeresboden über den Wasserspiegel hinausgewachsen und hat sich an die Küste angedockt. An einigen Stellen sei der neue Landstrich zehn Meter hoch, berichteten Wissenschaftler am Montag.

