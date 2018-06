Rom (dpa) - Die kleine Enkelin der schwedischen Königin Silvia, Leonore (1), hat während eines Besuchs bei Papst Franziskus das steife Protokoll übergangen.

Nachdem die Königin (71) und der Pontifex etwa 20 Minuten in einer privaten Audienz gesprochen und Geschenke ausgetauscht hatten, unterhielten sie sich noch in der päpstlichen Bibliothek, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete. Die Tochter von Prinzessin Madeleine (32) habe derweil auf dem Arm der Oma mit einem Schlüsselanhänger des Papstes gespielt, so Radio Vatikan. Der 78-Jährige sei "sehr amüsiert" gewesen.

Auch farblich gaben das Kleinkind und der Papst ein gutes Team ab: Beiden waren ganz in Weiß, Königin Silvia dagegen trug durchgehend Schwarz. Bei dem Treffen waren auch Madeleine, die im Sommer ihr zweites Kind erwartet, und ihr Mann Christopher O'Neill dabei.

Die protestantische Königin, die deutsche Wurzeln hat, war unter anderem wegen einer Konferenz zum Thema Menschenschmuggel in Rom. Zudem hatte sie am Sonntag den Europäischen Kulturpreis "Pro Humanitate" in der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl entgegengenommen. Damit wurde das soziale und politische Engagement der Frau von König Carl XVI. Gustaf gewürdigt, wie eine Sprecherin der Europäischen Kulturstiftung bestätigte.