Kathmandu (AFP) Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben in Nepal hat sich auf mehr als 4000 erhöht. Bislang seien mehr als 4100 Tote gezählt worden, davon 4010 in Nepal, die übrigen in den Nachbarländern Indien und China, teilten die Behörden am Montag mit. Die Zahl der Opfer werde voraussichtlich noch deutlich steigen. Aus Angst vor Nachbeben verbrachten hunderttausende Menschen eine weitere Nacht im Freien.

