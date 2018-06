Bratislava (AFP) Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico will am 9. Mai an den Feierlichkeiten in Moskau zum Sieg über die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg vor 70 Jahren teilnehmen. "Wenn jemand ein Problem damit hat, schäme ich mich nicht", sagte Fico am Montag vor Journalisten in Bratislava. "Das ist Geschichte", fügte er hinzu. Westliche Staats- und Regierungschefs boykottieren die Siegesfeierlichkeiten in Moskau zum Ende des Zweiten Weltkriegs wegen der Spannungen mit Russland in der Ukraine-Krise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.