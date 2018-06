Moskau (AFP) Nach ihrer Mordanklage in Russland in der vergangenen Woche ist die ukrainische Militärpilotin Nadja Sawtschenko wieder in den Hungerstreik getreten. "Seit vergangener Woche verweigert sie wieder die Nahrungsaufnahme, sie wiegt kaum mehr als 50 Kilo anstelle von 75 Kilo", teilte ihr Anwalt Nikolai Polotsow am Montag mit. Die Behörden planen demnach, die Frau in ein ziviles Krankenhaus zu verlegen.

