Madrid (AFP) Sieben Jahre nach der schweren Immobilienkrise kommt die spanische Wirtschaft offenbar immer besser in Fahrt. Regierungschef Mariano Rajoy hob am Montag die Wachstumsprognose für dieses Jahr von 2,4 auf 2,9 Prozent an. Für 2016 geht die Regierung demnach ebenfalls von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukt um 2,9 Prozent aus. 2014 war die Wirtschaft Spaniens nach fünf Jahren Rezession oder Nullwachstum erstmals wieder gewachsen - um 1,4 Prozent.

