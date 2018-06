Suzhou (SID) - Die deutschen Tischtennis-Asse Steffen Mengel (Bergneustadt) und Petrissa Solja (Berlin) haben einen gelungenen Auftakt in die Weltmeisterschaften im chinesischen Suzhou gefeiert. Im gemischten Doppel gewann das Duo sein Auftaktmatch am Montag gegen die Kanadier Pierre-Luc Theriault/Zhang Mo mit 4:2, in der Runde der letzten 64 kamen Mengel und Solja gegen eine Paarung aus Laos kampflos weiter. Ihre nächste Partie bestreiten sie in der Nacht zu Dienstag (MESZ) gegen Carlos Machado/Yanfei Shen (Spanien).