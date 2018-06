Seoul (AFP) Südkorea hat erstmals seit fünf Jahren eine Hilfslieferung mit Dünger nach Nordkorea genehmigt. Das Wiedervereinigungsministerium in Seoul teilte am Montag mit, der Hilfsorganisation Ace Gyeongnam werde gestattet, Landwirtschaftsmaterial einschließlich 15 Tonnen Dünger für ein Gewächshausprojekt in den Norden zu liefern.

