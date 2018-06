Köln (SID) - Angelique Kerber hat nach ihrem Heimsieg beim WTA-Turnier in Stuttgart die Top Ten der Tennis-Weltrangliste wieder im Blick. Die 27-Jährige aus Kiel verbesserte sich durch ihren zweiten Turniersieg binnen zwei Wochen vom 14. auf den zwölften Platz des Rankings (3230 Punkte). Im Februar war Kerber erstmals seit Mai 2012 aus dem Kreis der zehn weltbesten Spielerinnen gerutscht.

Bestplatzierte Deutsche bleibt Kerbers Fed-Cup-Teamkollegin Andrea Petkovic, die als Elfte (3260) auf Tuchfühlung mit den Top Ten bleibt. Petkovic hatte ihren Start in Stuttgart nach den Strapazen des Fed-Cup-Halbfinales gegen Russland in Sotschi (2:3) abgesagt. An der Spitze liegt unverändert Serena Williams (USA/9981).

Bei den Männern büßte Philipp Kohlschreiber (Augsburg/1395) als bester Deutscher nach dem Viertelfina-Aus in Barcelona eine Position ein und liegt nun auf dem 26. Rang. Unangefochtene Nummer eins bleibt Novak Djokovic (Serbien/13.845) vor Roger Federer (Schweiz/8385) und Andy Murray (Großbritannien/6060).