New York (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal erhöhen die USA ihre Nothilfe auf zehn Millionen Dollar (9,19 Millionen Euro). US-Außenminister John Kerry verkündete die Summe am Montag in New York und sprach der Bevölkerung des Himalaya-Staates sein Mitgefühl aus. Die Bilder der Zerstörung seien "herzzerreißend", sagte Kerry. Zunächst hatte die US-Regierung Hilfen in Höhe von einer Million Dollar in Aussicht gestellt.

