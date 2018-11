Washington (AFP) Eine Expertengruppe empfiehlt den USA, Nordkorea wieder auf die Liste der Terrorunterstützerstaaten zu setzen. Nordkorea habe in den vergangenen Jahren "zunehmend Terrorismus als Mittel der staatlichen Politik" genutzt, heißt es in einem Bericht, den das in den USA ansässige Komitee für Menschenrechte in Nordkorea am Montag veröffentlichte. Auch die "materielle Unterstützung für ausgewiesene Terrororganisationen" sei offenbar verstärkt worden. Dieses Vorgehen sei für nordkoreanische Menschenrechtsaktivisten und Dissidenten im Exil eine besondere Gefahr.

